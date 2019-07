Temptation Island 2019, dama di Uomini e Donne: “David e Cristina? Usciranno separati!”

Secondo Valentina Autiero, dama del trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia usciranno single dopo l’esperienza con Temptation Island. Queste le sue affermazioni durante una intervista tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, commentando la nuova avventura della coppia dopo essere usciti insieme dal dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La coppia è attualmente alle prese con l’avventura in Sardegna, tra tentazioni e confronti.

Dama di Uomini e Donne parla di David e Cristina a Temptation Island

Valentina, tra le altre cose, è anche una ex frequentazione di David. “David e Cristina nella prima puntata di ‘Temptation Island’ mi sono sembrati un po’ sottotono come coppia. Qualcosa poi si è smosso dalla seconda serata, quando lui ha deciso di svegliarsi a ballare con una single, cosa che sono certa abbia fatto solo per scatenare una reazione in Cristina”.

Secondo la Autiero David è innamorato di Cristina ma: “sta soffrendo questa situazione, questo distacco forzato da lei. Probabilmente, se non fosse così preso, sarebbe stato più protagonista, meno sulle sue. David e Cristina non stanno facendo niente di costruttivo nei rispettivi villaggi. Il problema di David e Cristina in quanto coppia è che lei ancora non sa cosa vuole fare nella vita, mentre lui al contrario è molto quadrato”.

“David e Cristina? Usciranno single!”, parola di Valentina

La dama del trono over è convinta che Cristina sia la donna sbagliata per David: “Mi sono chiesta per cosa David si sia innamorato di Cristina, perché io in lei davvero non ci vedo nulla di profondo, nemmeno nelle cose che dice, mentre David è un uomo mentale”.

Quindi la sentenza: “Io sono convinta, anche se ovviamente non posso averne la certezza, che David e Cristina usciranno divisi dal programma, poi magari si rimetteranno insieme, ma da Temptation credo proprio escano da single, anche perché conosco bene David e so che è un orgoglioso, è testardo e se lei esagera nei suoi comportamenti con i single, lui di sicuro liscia non gliela farà passare”.

Condividi post: