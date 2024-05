Scontro tra Holden e Mida prima del Serale di Amici 23 per il guanto di sfida: cosa è successo

Il guanto di sfida che vedrà Holden e Mida protagonisti del settimo Serale di Amici 23, in onda questa sera su Canale 5, ha portato ad un duro scontro tra i due allievi. Ad assegnare il guanto di sfida è stata Lorella Cuccarini, che secondo quanto emerso dagli spoiler sul nuovo serale, sarà al centro di una discussione.

Proprio dopo la decisione dell’insegnante di canto e la lettura di una lettera della stessa Lorella, tra Holden e Mida è esplosa una accesa lite in casetta. A leggere la missiva è stato proprio Holden:

Vi affido un classico della musica del ’66 e vi chiedo di cantarlo e produrlo come volete. Potete scriverlo e riarrangiarlo. L’obiettivo è farlo totalmente vostro.

Tuttavia, la richiesta della Cuccarini ha provocato degli attriti tra i due allievi. Mida ha commentato:

È un guanto che avrebbe dovuto lanciare Rudy, non capisco. Se mi verrà affiancato un produttore, lo farò. Non sono un produttore, che ca**o di produttività posso metterci? Che senso ha? Sono perplesso.

La conversazione sul guanto di sfida è poi proseguita in giardino. Mida, rivolgendosi a Holden, ha commentato:

Tu sei un produttore, io no. Quindi ha mandato un guanto che dà vantaggio a un altro.

Petit è intervenuto nel tentativo di convincere Mida del fatto che il brano sia più idoneo alle sue doti vocali, ma la replica dell’allievo non è piaciuta a Holden, che ha sbottato:

Vabbè, allora dillo, ditelo pure a me. Non sono stupido, mi stai trattando da scemo se dici che lui ti capisce per come ti senti.

Miha ha allora ribattuto: “Sono triste per mille cose, l’ho detto per cosa sono dispiaciuto”, ma Holden ha proseguito “Stai facendo una polemica, allora parlane. Non mi piace sentirmi trattato da scemo, ti stai lamentando di come ti senti e non perché non senti equo il guanto per i motivi che hai dato”.

“È un insulto alla tua intelligenza”, ha aggiunto Mida. Holden ha quindi lasciato il giardino e la discussione asserendo:

C’è sempre un’insinuazione che quando si parla di me ‘non è equo’. Se non è equo ne parli con Lorella.

Per Mida si tratterebbe del primo guanto non equo, secondo il suo punto di vista.