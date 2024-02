Varrese “fa tremare” la Casa del GF: Rosy piange, ecco cosa è successo – VIDEO

Durante la notte, la Camera da Letto del Grande Fratello si è trasformata nel teatro di un classico gioco di gruppo: la guerra di cuscini facendo infuriare Massimiliano Varrese.

Varrese “fa tremare” la Casa del GF: Rosy piange

I concorrenti, fino all’alba, si sono divertiti festeggiando la finalista e facendosi cogliere da un momento di spensieratezza e di unione che non capitava da diverso tempo.

Non tutti erano svegli, tra le persone che dormivano c’era Massimiliano che non ha apprezzato questo gioco.

Oggi, approfittando che i suoi coinquilini siano stati radunati sui divani per il comunicato della spesa, ha fatto un discorso a tutta la Casa, che, però, invece di produrre incontro ha creato notevoli spaccature.

“Si è superato un confine, qui non si rispettano le regole”, ha affermato Massimiliano, stanco di questa divisione tra giovani e adulti: “Siete giovani, ma già siete adulti”.

L’argomento si è spostato sul personale tanto da far sbottare Letizia e Perla.

Secondo Anita e Marco dietro il discorso di Massimiliano si potrebbe nascondere la sua collera per essere andato in nomination e per non essere risultato primo finalista.

L’attore, riprendendo il suo discorso, ha sciorinato una serie di mancanze da parte dei coinquilini, ancora riferite alla convivenza.

“Conoscendoti, ieri sera, ti sei lamentato per le Nomination. Hai questa tendenza a fare discorsi molto profondi, che però nascondono una collera verso le Nomination. Rosy e io ci siamo nominate a vicenda, l’abbiamo presa sul ridere, tu no!”, ha affermato Anita.

“Perdonami, ma te la sei presa. O fai il saggio o non lo fai” ha continuato la ragazza.

Anche Rosy ha perso la pazienza. Tra le persone più colpite dalle parole di Massimiliano c’è Letizia, che si è rifugiata nelle braccia di Anita: “Non riesco a rispondergli come fai tu”.

Massimiliano, dopo aver ascoltato lo sfogo ha ricominciato la discussione scontrandosi con Rosy (che si è mostrata molto delusa).

Successivamente Rosy è scoppiata a piangere in piscina ma, ben presto, ha fatto pace con Massimiliano concludendo il suo sfogo in un abbraccio.