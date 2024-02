Vittorio Menozzi svela qual è il suo rapporto con Beatrice Luzzi e lancia una stoccata a Giuseppe Garibaldi: “Mi sento preso in giro”

Vittorio Menozzi, intervistato dal GF Vip Party, ha svelato il suo rapporto con Beatrice Luzzi mettendo un punto in merito alle ipotetiche confessioni fatte a Greta Rossetti quando si trovava ancora al Grande Fratello.

Vittorio svela qual è il suo rapporto con Beatrice e lancia una stoccata a Giuseppe

Beatrice è tutta d’un pezzo, è un’artista, ha avuto un significato molto importante per me all’interno della Casa ed è difficile spiegare l’affetto che ho per lei. Io penso che veramente poche persone possano capire il tipo di affetto e di complicità che avevamo io e Beatrice, se ho avuto la possibilità di espormi è stato anche grazie a lei e credo altrettante poche persone possano capire quanto è stressante sentire che la persona a cui sei più legato ti costringe a fare cose, ti usa. Ne sono state dette veramente di ogni e questo mi ha abbastanza logorato, sia in contesti di gioco, di puntata, però l’ho sempre negato e continuo a negare che lei mi abbia influenzato in qualche modo. Io ci tengo che veramente venga messo un punto al tipo di rapporto che abbiamo avuto, perché è stata un’amicizia stupenda, ci sono sempre tante persone anche sui social che dicono tante e mi piacerebbe avere l’opportunità di mettere un punto a questa storia. Ci vedremo anche fuori.

E ancora:

Io ho un affetto che si è costruito in un insieme di condizioni uniche e quindi quello che mi ha legato tanto a Beatrice è stato a livello intellettuale ed emotivo, ma innamorarsi è un’altra cosa. Non ha niente a che vedere con l’amore nel senso più classico del termine, inevitabilmente lo sento un po’ un vuoto dopo il periodo che sono andato via dalla Casa.

Vittorio Menozzi, in conclusione, non crede nella sincerità di Giuseppe Garibaldi che vuole riavvicinarsi a Beatrice Luzzi dopo mesi di offese.

E, proprio per questo motivo, ha fatto delle precisazioni nel corso della diretta di ieri sera:

Mi sento un po’ imbarazzato e preso in giro dalle parole di Giuseppe. Questo strano passo indietro nei confronti di Beatrice, la voglia di ricostruire quando per tre mesi ha detto che è una persona che manipola, che usa e che io ero una sua pedina. La forza che ho messo nel difenderla Beatrice… è questo.