Letizia Petris e Paolo Masella si sono innamorati dentro la Casa del Grande Fratello ma la loro relazione non ha mai particolarmente coinvolto il pubblico del reality show di Canale 5.

Letizia Petris in “competizione” con Paolo Masella al GF

E mentre Paolo cerca sempre di assecondare la sua fidanzata, Letizia non perde mai l’occasione per lamentarsi del loro rapporto e, proprio dopo la diretta, ha espresso quanto gli altri concorrenti siano sempre dalla parte del macellaio.

Signorini ha “rimproverato” Letizia di essere poco accomodante nei confronti del fidanzato. Dopo la diretta Garibaldi ha provato a far ragionare l’amica:

Non ti sto dicendo che Paolo ha ragione, ti sto dicendo che anche una piccola attenzione sulla cosa più banale che ci possa essere… a volte ci impuntiamo su delle cavolate che poi fanno la differenza, non ti sto dicendo che ha ragione lui, ti sto dicendo come la ragioniamo noi uomini.

Letizia, di contro ha affermato che, in questi sei mesi nella Casa del Grande Fratello, a parte Massimiliano Varrese il resto dei vipponi ha sempre dato ragione a Paolo:

Per l’ennesima volta dite delle cose insensate, sono sei mesi che date ragione a lui e non mi sono mai sentita dire da nessuno di voi una volta che ho ragione.

Non è normale litigare per un cappuccino Peppe, io voglio vivere serena, già ho i miei problemi, non mi posso basare su un cappuccino o un calice di vino, ma veramente stiamo dicendo? Ti rendi conto che è un atteggiamento pesante?

Ma anche tu fai così, te ne rendi conto? Non è normale che in sei mesi non mi avete mai dato ragione una volta.

Ultimamente Massimiliano mi sta dando ragione, perché ho iniziato a parlare anche io. Non capisco perché siete sempre propensi nel dare ragione a lui e mai a me.