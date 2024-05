Isola dei Famosi 2024 salta ancora, stasera non andrà in onda: chiusura anticipata? L’indiscrezione

Isola dei Famosi 2024 oggi non va in onda: nella prima serata di oggi andrà in onda Terra Amara, ma spunta una indiscrezione

Ancora una pausa per L’Isola dei Famosi 2024. Questa sera, giovedì 2 maggio, il reality show condotto da Vladimir Luxuria non sarà trasmesso su Canale 5, come previsto dal palinsesto. La stessa padrona di casa ha annunciato la notizia in diretta durante l’ultimo appuntamento di lunedì 29 aprile, svelando che la prossima puntata sarà lunedì 6 maggio.

Isola dei Famosi 2024 salta ancora anche stasera

Invece del solito programma, verrà trasmesso un nuovo episodio di Terra Amara, esattamente come accaduto la settimana scorsa, ma la ragione di stasera è diversa. Infatti, il giovedì precedente era il 25 aprile, quindi Mediaset ha modificato la programmazione per la Festa della Liberazione. Questa volta, l’obiettivo è evitare la competizione diretta con la partita di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, che sarà trasmessa su Rai1 e attirerà molti spettatori appassionati del grande calcio.

Questo potrebbe ripetersi anche la settimana prossima, quando sarà trasmessa la partita di ritorno.

Tuttavia, molti spettatori ritengono che le festività e le partite di calcio non abbiano molto a che fare con la sospensione del doppio appuntamento. Da tempo si discute dell’eliminazione del doppio appuntamento settimanale per L’Isola dei Famosi 18, indipendentemente dalle festività e dalla forte concorrenza.

I bassi ascolti di questa edizione (con una media di 2,2 milioni di spettatori e il 17% di share), non avrebbero soddisfatto pienamente i dirigenti Mediaset, che vorrebbero quindi eliminare la diretta del giovedì, lasciando solo quella del lunedì.

Ora, però, si comincia a parlare di una possibile chiusura anticipata del programma. A rivelare questa importante indiscrezione nelle ultime ore è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Con una storia sul suo profilo Instagram, la Marzano ha annunciato una nuova eliminazione nel programma e soprattutto la chiusura anticipata. La stessa esperta ha definito questa edizione “un completo fallimento”. Non è un caso se dopo il ritiro di Daniele delle passate ore ha commentato: “Che vi avevo detto? Certo, strano che anche i morti di fama si ritirano. Tutto per farla finire prima questa Isola”.