Eliminato Serale Amici 23: cantante lascia la Scuola, le anticipazioni del 4 maggio

Questa sera, sabato 4 maggio, andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 23, in onda come sempre su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Ma cosa accadrà? Nei giorni scorsi sono usciti i primi interessanti spoiler sull’appuntamento, che vi riporteremo a seguire (se non intendete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui!).

Serale Amici 23: chi è stato eliminato?

Durante il settimo Serale di Amici 23 assisteremo alla presenza in studio di due ospiti: Emma per quanto riguarda l’ospite musicale ed Enrico Brignano per l’angolo dedicato alla comicità.

Come da tradizione, la gara è stata caratterizzata da tre manche e secondo gli spoiler di Amici News, il team Pettinelli-Todaro ha sfidato Cuccarini-Lo, avendo la peggio. A finire al ballottaggio al termine della sfida di canto è stata Martina.

Nella seconda manche la squadra vincente ha sfidato quella di Zerbi e Celentano, vincendo nuovamente. L’ultimo scontro ha visto protagonista il ballerino Dustin.

Infine terza manche tra Cuccarini e Lo e gli sfidati Zerbi e Celentano, che questa volta hanno avuto la meglio. A rischiare l’eliminazione è il cantante Mida.

Spazio quindi al ballottaggio finale a tre, al termine del quale Dustin è stato riammesso nella Scuola, mentre a finire all’ultima sfida decisiva sono stati Martina e Mida. Uno dei cantanti sarà l’eliminato del settimo Serale di Amici 23 che sarà svelato solo stasera, al termine della puntata.