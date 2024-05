Eliminato Isola dei Famosi 2024 e percentuali: chi è il preferito ed i nominati del 6 maggio

Chi è stato eliminato nella settima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella prima serata di ieri? I nuovi nominati

Nella prima serata di ieri, lunedì 6 maggio, è andata in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Chi è stato eliminato? Scopriamo quali sono state le percentuali e come sono andate le nuove nomination.

Isola dei Famosi: chi è stato eliminato nella settima puntata

Nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5, non sono mancate come di consueto le discussioni tra i naufraghi. La serata ha visto anche l’annuncio della divisione in due gruppi contrapposti.

Rispetto all’ultima nomination, ad essere stati sottoposti al giudizio del pubblico sono stati: Marina Suma, Rosanna Lodi, Khady Gueye, Artur Dainese. Il momento della verità ha decretato Rosanna la preferita con il 34% dei voti ricevuti, mentre ad essere eliminata è stata Marina con il 10% delle preferenze.

Rispetto alle restanti percentuali, Khady ha avuto il 25% dei voti, mentre Artur il 23%.

Le nomination

Durante la settima puntata abbiamo scoperto il nuovo leader, ruolo che è andato inizialmente a due naufraghi: Samuel e Greta. Quest’ultima, dopo una prova ha ottenuto l’immunità per tutto il suo team ma l’ha tolta al ballerino. Ecco come si sono svolte le nomination:

Edoardo Stoppa ha nominato Khady

Alvina ha nominato Rosanna

Joe Bastianich ha nominato Rosanna

Aras ha nominato Rosanna

Valentina Vezzali ha nominato Rosanna

Matilde Brandi ha nominato Artur

Rosanna ha nominato Khady

Artur ha nominato Samuel

Samuel ha nominato Greta

Khady ha nominato Samuel

Edoardo ha nominato Khady

A finire in nomination sono quindi stati: Rosanna, Samuel e Artur (nominato dalla leader Greta).