“Giornate toste” per Chiara Ferragni, ai fan si confessa: “Non è un bell’anno”

Chiara Ferragni non sta passando un periodo roseo, sotto tutti i punti di vista. Alle grane legate alla sua situazione legale dopo la multa dell’Antitrust per il caso Pandoro (e per la quale ha presentato due ricorsi al Tar nei giorni scorsi), si è aggiunta anche la sua situazione complicata con Fedez. C’è chi parla di crisi, chi di separazione, ma la verità (forse) la svelerà presto la diretta interessata.

Chiara Ferragni rompe il silenzio e risponde ai fan

Intanto proprio oggi Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio sui social, ed attraverso alcune Instagram Stories si è confidata con i suoi fan, rispondendo a qualche domanda (video in apertura):

È da un po’ che non mi faccio sentire, sono state delle giornate un po’ toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo tanto nei dm, voglio ringraziarvi perché sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita.

Rispondendo ad un utente che faceva notare come questo non fosse proprio un anno positivo per i nati del Toro, la Ferragni ha commentato:

Stavo leggendo questa e mi faceva ridere perché in teoria questo è l’anno del Toro, ma mi sembra che tutto sia tranne un bell’anno, per ora. Però rimaniamo positivi.

Dopo aver ulteriormente ringraziato i fan per la loro vicinanza, la moglie di Fedez ha replicato ad un utente che la spronava a farsi forza scrivendole “Dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno”:

Non sai quanto lo aspetto.

Infine ha concluso confermando la sua presenza domenica da Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove, probabilmente, svelerà la sua verità sulla situazione con Fedez e parlerà, forse, anche del caso Pandoro che la vede coinvolta ormai da qualche mese.