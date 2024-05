Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: ospiti matrimonio, cerimonia e location

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati sabato 4 maggio con rito civile in Campidoglio, coronando il loro sogno d’amore. La celebrazione è avvenuta alla presenza degli invitati più intimi ma c’è tempo per i grandi festeggiamenti. Quello di sabato, infatti, è stato solo il “primo atto” del matrimonio, in quanto il prossimo 13 maggio ci sarà la festa vera e propria.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: tutto sul loro matrimonio

L’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro, ha pronunciato il fatidico “sì” insieme al ballerino Stefano Oradei durante una cerimonia che si è svolta con rito civile in Campidoglio. Solo pochi invitati intimi, tra cui le damigelle Milena Miconi e Angela Melillo. Tra gli altri presenti anche l’ex marito di Manila e padre dei suoi figli, Francesco Cozza.

L’appuntamento con la grande festa sarà il prossimo 13 maggio, quando sono previsti oltre 100 invitati tra amici e colleghi. Le prime immagini del grande giorno sono state condivise sui social, dove la neo sposa ha scritto:

Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola.

Dopo aver pronunciato il loro “sì”, la coppia si è spostata sulla terrazza dell’hotel Mecenate Palace, con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore dove ha avuto luogo un piccolo ricevimento.

La grande festa sarà invece il prossimo 13 maggio, quando tra amici e colleghi si attendono circa 150 invitati. La location scelta è Villa Miani, a Roma.