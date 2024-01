Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: ecco la data ufficiale

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno annunciato il loro matrimonio che si terrà a maggio 2024 a Roma. La coppia, insieme da circa un anno, ha deciso di coronare il loro amore con una cerimonia intima e romantica.

Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tutti i dettagli

Manila Nazzaro, dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, ha trovato in Stefano Oradei l’uomo dei suoi sogni:

Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice.

La cerimonia si svolgerà a Roma e ad accompagnare Manila potrebbero essere i suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza.

Nonostante la coppia non abbia ancora rivelato i dettagli del matrimonio, Manila ha espresso il desiderio di una cerimonia intima e romantica, in un luogo speciale per loro.

Manila Nazzaro e Oradei stanno godendo del loro amore e della loro convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea.

Manila ha anche accennato alla possibilità di avere un altro figlio, affermando:

Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)