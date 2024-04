Gli appassionati del talent show Amici di Maria De Filippi, conoscono bene i nomi di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta ed il loro passato nel programma. Entrambi ballerini professionisti molto amati, nella Scuola di Maria il ballerino oltre a crescere professionalmente ha anche trovato l’amore con Giulia Pauselli e una grande amicizia con l’ex di Belen Rodriguez.

Quella tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è una relazione importante che ha avuto il suo culmine con la nascita del piccolo Romeo Maria, primo figlio della coppia. Ma come procede l’amicizia con Stefano De Martino dopo la loro partecipazione ad Amici?

I due hanno avuto un legame molto forte, non solo sul piano lavorativo. Per Marcello, Stefano è stato “un fratello”, stando alle sue stesse dichiarazioni. Ma oggi la loro amicizia avrebbe subito una battuta di arresto. E’ quanto emerso dalle risposte che il coreografo ha fornito nelle passate ore ai suoi follower attraverso il consueto box delle domande su Instagram:

Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò.

Una risposta che ha sorpreso i fan di Amici, proprio per via del loro legame passato. Cosa è successo tra i due?

Diversa l’amicizia con Paolo Ciavarro, i cui rapporti sono ancora vivi, nonostante gli impegni:

Sì ci siamo visti un mesetto fa. Siamo rimasti in contatto, ma tra lavoro e famiglie facciamo fatica a frequentarci come prima.

Quale, invece, il rapporto con Elena D’Amario, attuale ballerina professionista di Amici 23?

Come quello che si ha tra fratelli. Anche se non ti senti da tempo, è come se ci fossimo visti due minuti prima.