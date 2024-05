Nuovo flirt per Fedez dopo Chiara Ferragni? Chi sarebbe la ragazza del video e presunta frecciatina dell’ex moglie

Con la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha completamente cambiato vita. Oltre ad essere coinvolto sempre più spesso in serate e party notturni, il rapper si sta godendo la sua nuova vita da single, come lo dimostrano le sue numerose Stories su Instagram. Da alcuni giorni però, in rete circola un video che immortala Fedez in un locale, in compagnia di una giovane ragazza bionda.

Nuovo flirt per Fedez? Chi è la bionda del video e ‘replica’ di Chiara Ferragni

Lontano da Chiara Ferragni, Fedez avrebbe trovato il modo di farsi consolare. Presente con alcuni amici al release party del nuovo album di Capo Plaza, il rapper è stato recentemente pizzicato in compagnia di una biondina, ripresa soprattutto di spalle.

I due chiacchierano serenamente, poi lui le chiede se abbia voglia di spostarsi in un luogo più tranquillo per proseguire la conversazione. La ragazza bionda del video avrebbe però preferito salutare il rapper ed andare via, mentre Fedez sarebbe rimasto a godersi il party con il resto dei suoi amici.

In tanti, dopo la visione del breve filmato, avrebbero subito ipotizzato un flirt in corso tra Fedez e la ragazza bionda ed a tal proposito il giornalista Giuseppe Candela avrebbe anche svelato l’identità della giovane:

Nuovo flirt per Fedez? Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quanto mi risulta si tratta di Ludovica Di Gresy, ragazza dell’alta borghesia milanese.

Nel dettaglio, si tratterebbe di una studentessa di moda che nel tempo libero si diletta a fare la modella. Oltre ad essere particolarmente riservata, il suo profilo social risulta blindatissimo ma tra i suoi follower spunta anche Fedez.

E mentre il rapper ironizza a suo modo sul gossip che ruota sul suo conto, Chiara Ferragni continua a mantenere un basso profilo. Nelle passate ore però, l’imprenditrice digitale ha postato una Story che ha il sapore di una frecciatina rivolta proprio al suo ex marito.

Nel video Chiara mostra una coppia di anziani mentre camminano tenendosi per mano. Sullo sfondo la frase: “Life goals”, cioè “Obiettivi di vita”. Dopo Fedez, dunque, Chiara non ha smesso di pensare al suo desiderio di poter avere un compagno per la vita dopo i sei anni di matrimonio con Fedez, che l’ha resa madre di Leone e Vittoria.