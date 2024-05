Parole pesanti dell’ex naufrago Pietro Fanelli contro Fedez. Il ‘poeta’ che di recente si è ritirato dall’Isola dei Famosi, se l’è presa con l’ex di Chiara Ferragni sui social, pubblicando una Story contro di lui. Il motivo? Fanelli avrebbe letto nelle parole di Fedez un attacco contro di lui ed ha deciso di rispondergli attraverso il suo profilo social.

Pietro Fanelli è stato uno dei concorrenti più discussi dell’attuale Isola dei Famosi. Dopo la discussione avuta con la padrona di casa e la decisione di abbandonare il reality, ha promesso di dire la sua sull’Isola una volta giunto in Italia. Nel frattempo però, si è espresso contro Fedez.

Ma da dove parte l’attacco dell’ex naufrago? Tutto sarebbe partito da una ospitata del rapper nel podcast Gurulandia, dove aveva commentato una vecchia puntata di Muschio Selvaggio che aveva avuto come ospite “un intellettuale teatrante, non mi ricordo nemmeno chi ca**o era? Due co**oni, una pa**a! Infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio”, aveva detto.

Pietro si sarebbe riconosciuto nella descrizione di Fedez il quale tuttavia non avanzava alcun nome ed ha deciso di rispondere all’ex della Ferragni con parole particolarmente dure:

Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea. Il problema di oggi è che non esiste più la noia, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. La noia è essenziale. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze.