“Lei gli ha fatto ghosting, lui è andato sotto”: Fedez e Chiara Ferragni, i retroscena di Corona sul divorzio

Il vero colpo di scena dopo la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, a quanto pare sarebbe la ritrovata pace tra il rapper e Fabrizio Corona. Messi da parte gli attriti del passato, l’ex re dei paparazzi si è dilettato in una analisi dettagliata dell’intervista a Belve di Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni, i retroscena di Fabrizio Corona

Dopo l’ospitata di Fedez nel programma di Francesca Fagnani, Fabrizio Corona ha voluto dire la sua durante una ospitata a Gurulandia riportata dai colleghi di Biccy.it:

Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Però ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli. Secondo me avrebbe dovuto dire ‘abbiamo sbagliato a mostrare comunque i figli di spalle, è una presa in giro, ho capito di aver sbagliato’.

Secondo il re dei paparazzi, avendo fatto vedere finora i bambini in tutte le salse, non avrebbe molto senso adesso farli vedere di spalla. L’errore più grande, però, a suo dire sarebbe stato quello di non prendere nettamente le difese della moglie sul caso pandoro:

Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro’. Se io vivo con mia moglie non posso dire ‘io credo, io penso‘, ma ‘io so‘. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro‘. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello‘. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro‘.

Poi Corona ha svelato alcuni retroscena legati al rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni:

Lui ora si diverte fa il belloccio sui social, esce tutte le sere e lei era sotto botta per ciò che le è successo. Nel momento in cui lui va a Miami lei dice ‘bene, tu fai così? Io sparisco e non ti do più notizie di me e non mi mostro nemmeno sui social, così capisco se torni, mi cerchi e ti manco’. Federico le sue domande se le è fatte, è andato a cercare i tag, i like che metteva ai personaggi e lei l’ha fatto andare un pochettino sotto. Quindi ha fatto il ghosting totale, poi è tornata con un abito sensuale, la coscia fuori, tutta truccata, bella e aggressiva a Venezia, ha fatto bingo.

E mentre il settimanale Chi prevede un possibile colpo di scena entro l’estate, Fabrizio Corona parla del divorzio, svelando: