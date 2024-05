Barbara d’Urso pronta al ritorno: “Mi mostro come non mi avete mai vista!”

Barbara d’Urso sta preparando il suo ritorno. Al momento dove e quando resta un mistero, ma nel frattempo gli entusiasmi dei suoi fan sono alle stelle, soprattutto dopo le ultime esternazioni della ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Nella giornata di ieri, Barbara ha spiazzato ancora i suoi follower annunciando di essere pronta a tornare. Un’anticipazione senza l’aggiunta di particolari dettagli ma che è servita a stuzzicare quanto basta l’attenzione dei fan parlando di una novità in cantiere:

Rieccomi. Avete presente quel coming soon dell’altro giorno? Ecco, è per un nuovo progetto insieme a voi, uno dei tanti coming soon che arriveranno, un progetto in cui mi mostro come non mi avete mai vista. Siete pronti a vivere con me questa avventura?

Per il momento Barbara d’Urso non ha voluto svelare altri dettagli sul progetto che a quanto pare sarà del tutto inedito e che la vedrà con qualcosa di assolutamente nuovo rispetto al passato.

