Barbara d’Urso pronta ad approdare sul Nove? Questa l’indiscrezione di Dagospia secondo la quale ci sarebbe in corso una trattativa ma con un grande ostacolo: Lucio Presta. Cosa c’è di vero in tutto ciò? A quanto pare nulla, almeno stando alla smentita di Warner Bros. Discovery a DavideMaggio.it.

La nota conduttrice, ex volto di Pomeriggio 5, nei giorni scorsi ha annunciato con un post su X un suo imminente ritorno con un sibillino “Coming soon”. Ma cosa bolle in pentola? Ad intervenire in queste ore è stato il blog televisivo DavideMaggio.it che ha specificato:

Che per Barbara D’Urso ci sia un progetto bello e chiaro, ve l’abbiamo anticipato su queste pagine. Così come vi abbiamo anticipato che, tuttavia, non v’è alcuna certezza della messa in onda di un Carramba che Sorpresa in salsa d’ursiana su Rai 1. Non Netflix, non Amazon, nè tanto meno Sky ma Rai 1.

[…] Ci hanno stupito un po’ di più, invece, le indiscrezioni secondo le quali D’urso sarebbe in trattative per accasarsi sul Nove. Il motivo? Semplice: non ci risulta alcun interesse nei confronti della conduttrice.