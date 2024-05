Barbara d’Urso pronta a tornare in tv: “Trattative in corso ma c’è un ostacolo”

Barbara d’Urso pronta a fare ritorno in tv? Ecco cosa sta succedendo: Dagospia parla di “trattative in corso”

Barbara d’Urso è pronta a tornare in tv? Negli ultimi mesi i rumors relativi ad un suo presunto ritorno non sono mancati. Dopo la lunga esperienza in Mediaset e l’amaro addio, si era parlato di un suo possibile approdo in Rai, poi improvvisamente sfumato.

Barbara d’Urso pronta a tornare in tv?

E se a sfumare è stata anche l’ipotesi Netflix, adesso non resta che sperare di poter rivedere presto Barbara d’Urso sul Nove. Il passaggio della conduttrice a Discovery, sulla scia di Fabio Fazio prima e di Amadeus successivamente, sembra ormai dietro l’angolo.

Dopo il post sibillino di Barbara d’Urso che su X annunciava un “Coming soon” sospetto, ecco che arriva anche Dagospia che oltre a parlare di trattative in corso con Nove, evidenzia anche un possibile ostacolo. Ecco cosa si legge: