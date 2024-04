Antonella Clerici sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani ed in onda nella prima serata di oggi, 23 aprile. Nel penultimo appuntamento, la popolare conduttrice Rai si racconterà tra aneddoti e retroscena sulla sua vita professionale e privata.

C’è un episodio che Antonella Clerici non ha mai perdonato a Barbara d’Urso. La sua intervista a Belve sarà l’occasione per rivelarlo al pubblico di Rai2. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando la Clerici subì una sorta di torto da parte dell’ex volto di Pomeriggio 5.

Dobbiamo tornare esattamente al 2011, quando circolò la notizia del presunto tradimento da parte del suo ex compagno. A raccontare il retroscena è stata la stessa Clerici direttamente a Francesca Fagnani:

Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata. Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbe avuto in esclusiva l’amante di Eddy in onda. Questo a me ferì moltissimo perché io non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega.