Isola dei Famosi, eliminato e sorprese: ultimo confronto con Pietro Fanelli, la sesta puntata

Nella prima serata di oggi, lunedì 29 aprile, andrà in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Vladimir Luxuria sarà in compagnia degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, con un nuovo avvincente appuntamento con il reality, in collegamento dall’Honduras, dove Elenoire Casalegno si interfaccerà con il cast di naufraghi.

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni della sesta puntata

Cosa accadrà nel corso della puntata? Stando alle anticipazioni ufficiali della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi, stasera, i naufraghi ancora in gara vivranno momenti carichi di emozioni: Juliana Moreira ha preso un volo per l’Honduras per riunirsi con suo marito Edoardo Stoppa. Ma c’è di più, tre madri stanno per sorprendere i loro figli con una visita inaspettata.

I partecipanti si sfideranno in un contest culinario, sotto l’occhio attento di un giudice d’eccezione, con l’obiettivo di conquistare un premio particolare.

Durante l’episodio, ci sarà un’ultima discussione tra il gruppo e Pietro Fanelli, prima della sua partenza definitiva dall’Honduras.

Chi sarà il favorito del pubblico tra Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati? La decisione sarà presa attraverso il voto del pubblico, espresso su quattro piattaforme: l’app Mediaset Infinity, il sito web, la Smart TV e gli SMS. Per concludere, ci sarà spazio per le nuove nomination.