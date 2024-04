Dopo i vari abbandoni all’Isola dei Famosi potrebbe finalmente essere esploso l’amore. Per il momento è ancora presto per parlare di sentimenti così forti, ma sicuramente ci sarebbe un certo feeling tra due naufraghi: Artur Dainese e Khady Gueye.

Cosa sta succedendo tra i due concorrenti dell’Isola? Negli ultimi giorni Artur e Khady sono apparsi sempre più complici e ad accorgersi di un loro avvicinamento sospetto sono stati non solo i telespettatori più attenti ma anche gli stessi compagni di avventura.

Lo scorso mercoledì sera, i due naufraghi hanno deciso di regalarsi un momento di romanticismo, staccandosi dal gruppo per osservare le stelle e restando uno vicino all’altra mentre si facevano cullare dalle note della chitarra di Joe Bastianich.

Il loro avvicinamento è proseguito anche nei giorni successivi, tanto da essere stati ripresi bonariamente da Valentina e Alvina mentre tentavano di fare un riposino pomeridiano:

Se non è un problema, andate a fare ‘pucci pucci’ un po’ più in là…

Tra i due sta nascendo un sentimento? L’interesse reciproco è ormai evidente e ad aver predetto anzitempo un loro avvicinamento era stata l’opinionista Sonia Bruganelli, la quale in puntata sembrava aver intuito ciò che poi è accaduto nei giorni scorsi. Parlando di Artur e della sua strategia, aveva infatti detto:

Lui è entrato in gioco facendo il bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese.