Juliana Moreira sbarca all’Isola: chi è la moglie di Edoardo Stoppa, figli e carriera

Juliana Moreira, moglie del naufrago Edoardo Stoppa, si prepara a sbarcare all’Isola dei Famosi in occasione della sesta puntata in programma per questa sera, lunedì 29 aprile 2024. Classe 1982 è nata a Osasco, in Brasile, dove si è diplomata all’Escola Leonor Mendes de Barros.

Juliana Moreira sbarca all’Isola dei Famosi

Juliana Moreira ha fatto il suo esordio nella televisione brasiliana nel 1999. Nel 2005, per amore, decide di trasferirsi in Italia e tentare qui la fortuna artistica. Partecipa ad alcuni provini e in uno di questi fa colpo su Antonio Ricci, il famoso ideatore di “Striscia la notizia”, che la inserisce nella propria scuderia.

Nell’estate del 2006, Juliana fa il suo esordio ufficiale alla tv italiana, affiancando Teo Mammucari e il Gabibbo nel game show di Canale 5 ‘Cultura moderna’. Il programma è un successo e la Moreira, molto apprezzata dal pubblico, fa da valletta anche alla versione autunnale dello show. Nel 2007 conduce alcuni speciali di ‘Paperissima’ insieme a Lydie Pages e al Gabibbo.

La Moreira è stata sentimentalmente legata a Giuseppe Zega, un imprenditore, che nel 2005 segue in Italia. La loro relazione si interrompe nel 2007 e dopo qualche tempo Juliana conosce Edoardo Stoppa, volto di Striscia La Notizia. I due si innamorano e si sposano nel 2017 a Palazzo Reale: a sposarli è il sindaco Giuseppe Sala. Edoardo e Juliana hanno avuto due figli, Lua Sophie nel 2011 e Sol Gabriel nel 2016.

Juliana è già apparsa diverse volte a L’Isola dei Famosi come ospite dato che suo marito, Edoardo Stoppa, è uno dei naufraghi dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria. Edoardo è uno dei naufraghi più amati dal pubblico e Juliana è intervenuta in studio anche per spiegare che aveva fatto il tifo per lui quando è riuscito per ben due volte ad accendere il fuoco per tutto il gruppo.