This is me, spoiler Amici – Verissimo prima puntata: tutti gli ospiti e gli ex allievi

Le anticipazioni sulla registrazione della prima puntata di This is me condotta da Silvia Toffanin: tutti gli ospiti

L’attesissima fusione tra due dei programmi di punta di Canale 5 è ormai realtà. This is Me, il nuovo show che combina il meglio di Amici e Verissimo, è pronto a sbarcare in prima serata, con una prima puntata ricca di ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo imperdibili. Scopriamo le anticipazioni della prima puntata svelate da Davide Maggio, la cui registrazione è iniziata ieri e terminerà oggi.

This is me: le anticipazioni della prima puntata

Sul palco di This is Me saliranno alcuni dei volti più noti e amati di Amici, per raccontare il proprio percorso professionale e regalare al pubblico emozionanti esibizioni. Tra gli ospiti della prima puntata troviamo Emma Marrone, vincitrice di Amici 9, insieme a Elena D’Amario, diventata successivamente professionista del talent. A seguire, Diana Del Bufalo, rivelazione di Amici 10, e Giuseppe Giofrè, ora giudice del programma dopo la sua esperienza come ballerino nella stagione 11.

Presenti anche Stash dei The Kolors, vincitore di Amici 14, e Irama, che ha trionfato nell’edizione numero 17. Spazio anche per le nuove generazioni con Serena Carella (Amici 21), Isobel Kinnear (Amici 22), e i “novelli” Mida, Petit e Marisol Castellanos, tutti provenienti dalla più recente edizione del talent.

Non solo ballo, ma anche tanta musica con ospiti illustri. Emma salirà sul palco insieme a Baby Gang e Fabri Fibra, mentre Stash si esibirà con Raf. Irama sarà affiancato da Ermal Meta, mentre Mida si presenterà con Villabanks e Ava. Petit completerà il quadro con Fred De Palma e SLF, promettendo una serata di grandi emozioni musicali.

A rendere ancora più variegata la serata, l’imitatore e comico Francesco Cicchella, che porterà un tocco di goliardia e leggerezza al programma, intervallando le performance artistiche con momenti di divertimento puro.

Silvia Toffanin, padrona di casa, guiderà i telespettatori nel racconto dei protagonisti, segnando il suo esordio in prima serata su Canale 5.