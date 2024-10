Spoiler This is me, seconda parte della prima puntata: il ricordo di Marco Garofalo, anticipazioni, duetti e ospiti

Cosa è successo nel corso della registrazione della seconda parte della prima puntata di This is me

La registrazione della seconda parte della prima puntata di This Is Me ha riservato al pubblico grandi emozioni. Oggi, 22 ottobre, negli studi Elios di Roma, si sono susseguite esibizioni spettacolari e colpi di scena che vedremo presto in onda su Canale 5. La conduzione è affidata a Silvia Toffanin, che ha saputo orchestrare al meglio un evento all’insegna della musica, della danza e dell’intrattenimento.

Gli ospiti e i protagonisti della seconda parte di This Is Me: spoiler

Protagonisti di questa seconda parte della puntata sono stati nomi celebri del panorama musicale e televisivo italiano. Tra questi, come riportato da SuperGuidaTv, spiccano la ballerina professionista di Amici Elena D’Amario, l’eclettica Diana Del Bufalo, i cantanti Stash e Irama, e la danzatrice Serena Carella.

Ospiti speciali hanno incluso Raf, Ermal Meta, Francesco Cicchella, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, insieme ai veterani di Amici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

La puntata ha visto un susseguirsi di performance mozzafiato e momenti di intrattenimento unico. Irama ha catturato l’attenzione del pubblico con due medley: uno dedicato ai suoi successi, come Mediterranea, Nera e Tu no, e l’altro in duetto con Ermal Meta, interpretando Ali e Piccola anima.

Anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno regalato uno spettacolo emozionante ricreando una delle prime sigle di Amici con il supporto dei ballerini e la partecipazione sorprendente di Alessandra Celentano.

Tra i momenti più divertenti, spicca lo scherzo organizzato per Diana Del Bufalo, che ha trovato Rudy Zerbi nascosto in una grande scatola, in ricordo dei loro tempi nella scuola di Amici. Diana ha inoltre dimostrato il suo talento in un’esibizione di cabaret, mescolando canto e danza con grande abilità.

Durante l’intervista a Elena D’Amario, è stato reso un omaggio al compianto maestro Marco Garofalo. La sua ex moglie è entrata in studio per ricordare la figura del coreografo e il suo contributo al mondo della danza. Elena ha poi eseguito una coreografia sulle note della sigla di The Mask, mostrando ancora una volta il suo straordinario talento.