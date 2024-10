Pierpaolo e Giulia Salemi, spunta unfollow alla co-protagonista del musical? (La verità è un’altra)

Pierpaolo Pretelli protagonista in “Rocky – The Musical”: Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello.

Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo debutto come attore venerdì, 18 ottobre, al Teatro Alfieri di Torino, interpretando il ruolo di protagonista in “Rocky – The Musical”, uno spettacolo diretto da Luciano Cannito e ispirato al celebre film di Sylvester Stallone. Nel cast, anche la vincitrice della seconda edizione di Amici, Giulia Ottonello, nel ruolo dell’indimenticabile “Adriana”.

Il supporto di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli

A supportare Pretelli c’era la sua compagna Giulia Salemi, incinta del loro primo figlio. L’influencer era in prima fila a teatro per assistere allo spettacolo e ha condiviso sui social diversi video, incoraggiando i suoi 2 milioni di followers a vedere lo show.

Tra scatti romantici in camerino e video della performance di Pierpaolo, la conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere il grande orgoglio che prova per il fidanzato. Inoltre, la Salemi ha elogiato pubblicamente la co-protagonista di Pierpaolo, Giulia Ottonello, definendola straordinaria nei panni di Adriana.

Tensioni tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello?

Nonostante i complimenti pubblici dell’influencer all’attrice, è recentemente emerso un gossip che parla di tensioni tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello. Stando ad alcune segnalazioni condivise da Amedeo Venza, l’ex allieva di Amici avrebbe tolto il segui su Instagram alla Salemi.

Un gesto inaspettato, che ha subito scatenato il gossip. Ad ogni modo, sembrerebbero esserci diverse versioni riguardo questa vicenda. Mentre alcuni sostengono che la Ottonello l’abbia effettivamente unfollowata, altri fan dei Prelemi hanno affermato, invece, che la cantante non avrebbe mai seguito Giulia in primo luogo.

Personalmente, facendo un breve giro su “X”, gli account che sostengono la tesi dell’unfollow mi sembrano dei troll belli e buoni. Tra l’altro Venza ha condiviso dei messaggi senza avere accertarsi prima della veridicità delle affermazioni, ma scatenando del gossip poco credibile.

Il buon rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello

Tra l’altro, sembra esserci un buon rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello, tanto che la cantante ha commentato l’ultimo post di Pretelli sul suo debutto in “Rocky – The Musical”, scrivendo: “Bravissimo, ti meriti tutto questo e di più!”.