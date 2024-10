Shaila Gatta e Beatrice Luzzi, iconica gieffina svela succosi dettagli sulle loro personalità: “Ecco come sono”

Dopo aver partecipato a numerosi reality show, Marina La Rosa si prepara a entrare nel cast de La Talpa. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl ha avuto modo di commentare il comportamento di alcune protagoniste del Grande Fratello, tra cui Shaila Gatta e Beatrice Luzzi.

Marina La Rosa “analizza” Shaila e Beatrice Luzzi

Secondo Marina La Rosa, Shaila Gatta non rientra nella categoria delle “vere gattamorte”. La showgirl ha spiegato: “Shaila non ha niente di tutto questo. Credo sia un po’ confusa, nel senso che, come molte donne, cerca il bello e dannato’. Ha a disposizione questo Javier che, in realtà, è bello, ma poco dannato. È combattuta perché Javier le piace, ma non vede la sfida”.

La Rosa ha poi aggiunto: “‘Sono confusa, ho bisogno dei miei tempi, sbaglio sempre, una parte di me si sente attratta, ma l’altra parte non è convinta’, dice. E, così, si svela. Gioca a carte scoperte, continuando a mischiare il mazzo. Insomma, non siamo nel gattamortismo”.

Il commento sulla Luzzi

Marina La Rosa ha anche commentato il comportamento di Beatrice Luzzi, altra protagonista del Grande Fratello. Secondo l’ex naufraga, quando Beatrice ha partecipato al reality, “voleva essere protagonista, creando cinquemila dinamiche e uscendo come una donna molto polemica, che cercava di affermarsi su tutto e tutti”.

In contrasto, Marina ha spiegato che la vera “gattamorta” “può anche entrare in conflitto, ma lo fa distrattamente, con nonchalance. È una questione di sex appeal e savoir faire”.

Le parole di Marina La Rosa gettano una nuova luce sulle dinamiche del Grande Fratello, sottolineando come non tutte le concorrenti possano essere etichettate come “gattamorte”. Shaila Gatta, in particolare, sembrerebbe avere un approccio più confuso e meno calcolato rispetto all’archetipo descritto dalla showgirl.

