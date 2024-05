Calo d’ascolti per un reality, contattata ex naufraga: “Lauta offerta economica ma…”

Un reality in calo di ascolti, una proposta nella speranza di risollevarne le sorti ed un sonoro “no”. Sono questi gli ingredienti del nuovo pettegolezzo pubblicato da Alberto Dandolo per Dagospia.

Secondo la nuova indiscrezione, pur senza citare alcun reality Dandolo parla di un reality non proprio fortunato sul piano degli ascolti, lasciando intendere che si tratti di un programma attualmente in onda e facendo intuire, seppur tra le righe, che possa trattarsi dell’attuale Isola dei Famosi. Ecco cosa si legge su Dagospia:

Fermi tutti! Visto il calo d’ascolti la società di produzione del reality ha contattato Vera Gemma per proporle di entrare nel cast (moscissimo) del programma in qualità di concorrente. Lauta l’offerta economica. La mitologica Vera però ha loro rifilato un sonoro “no”.

A proposito dell’Isola, se si trattasse del medesimo reality in calo d’ascolti citato da Dandolo, proprio in queste ore abbiamo assistito ad un altro ritiro clamoroso che va ad aggiungersi agli altri avvenuti in queste settimane. E’ quindi possibile che la produzione sia corsa ai ripari anche per questo motivo?

