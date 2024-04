Nuove accuse pesantissime da parte di Francesco Benigno, dopo la sesta puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Durante la serata, Vladimir Luxuria è tornata sul caso relativo alla squalifica dell’attore, mostrando il video incriminato e replicando alle sue accuse giunte negli ultimi giorni via social.

Ovviamente la reazione di Benigno non si è fatta attendere e l’attore è nuovamente intervenuto sui social, insieme alla moglie, con nuove pesanti accuse rivolte alla produzione del reality di Canale 5. Armato di foglio del presunto contratto, l’attore ha commentato (video in apertura):

Lo vedete questo foglio? Questa è una delle tre proposte che la Banijay ha mandato al mio avvocato e al mio agente, che sono tre proposte di 19.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, rifiutata. 24.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, poi 30.000€ più gli acconti perché io tenessi chiusa la bocca. Signori miei io non mi sono fatto comprare. Queste sono le prove. Questa si chiama corruzione. Dovevo fare un video in cui dicevo che era colpa mia, dovevo dichiarare il falso.

Benigno ha quindi accusato tutti gli addetti ai lavori dell’Isola dei Famosi di aver mentito ed ha anche criticato la padrona di casa, smentendo di essere stato lui il violento. Rispetto alla sua decisione di rifiutare il denaro in cambio del silenzio, ha proseguito:

Ho una dignità e non mi faccio comprare da nessuno. Il mio silenzio non si compra. Hanno mandato il video senza un diritto di replica. Adesso vi sp***ano a tutti, questa è corruzione!

Ad intervenire è stata anche la moglie dell’attore, Valentina Magazzù, secondo la quale la produzione del reality avrebbe fatto di tutto per mettere in cattiva luce il marito:

Mio marito ha una dignità e un’interiorità, lui è stato spinto. Siccome devono far apparire che l’ucraino per vai della guerra è giusto che stia lì fino alla fine, fino magari a farlo vincere. Così come è stato per Peppe dipinto come un angelo. Loro fanno apparire tutto quello che non è. Questi dall’inizio complottano l’espulsione di mio marito.