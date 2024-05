Fedez e Chiara Ferragni: nuovi flirt in corso? Il gossip impazza, spuntano due nomi celebri

Fedez e Chiara Ferragni dopo la loro separazione hanno definitivamente voltato pagina. Da allora però, il gossip è stato sempre sulle loro tracce, pronto a cogliere qualunque dettaglio legato al loro privato e non solo.

Fedez e Chiara Ferragni: i loro presunti nuovi flirt

Il caso Pandoro per Chiara Ferragni, il caso Iovino per Fedez: gli ex Ferragnez non hanno smesso di far parlare di sé ed ora, ad alimentare l’attenzione nei loro confronti, ci pensa anche la cronaca rosa, con nuove indiscrezioni clamorose.

Di recente il rapper è stato paparazzato con la modella Ludovica Di Gresy, che però ha smentito una loro frequentazione, definendolo solo un buon amico. A lanciare l’ennesima bomba però, ci ha pensato Dagospia, che parlando di Fedez ha lanciato l’ennesimo scoop:

Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?

Non è chiaro se ci sia solo un interesse da parte del cantante nei confronti dell’influencer o magari qualcosa di più.

A proposito di presunti flirt, però, anche Chiara Ferragni non sembra esente dai nuovi gossip sul suo conto. Nelle ultime ore si sarebbe parlato con una certa insistenza di un flirt che l’imprenditrice avrebbe avuto con Achille Lauro, amico e collega dell’ex marito.

A rendere noto il gossip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di Radio Marte:

Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo. Se guardate le immagini, voi donne, capirete che l’occhio è uno di quelli carini.