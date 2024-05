Giulia De Lellis verso Tu si que vales? Ecco chi potrebbe sostituire

Giulia De Lellis nuovo volto di Tu si que vales? A pochi mesi dalla nuova edizione del celebre show condotto da Maria De Filippi, spunta il nome dell’ex volto di Uomini e Donne. L’indiscrezione è stata diffusa da DiPiù Tv e ripresa dalle colleghe di IsaeChia e vedrebbe la De Lellis prendere il posto di uno dei volti amatissimi del programma.

Giulia De Lellis conduttrice di Tu si que vales al posto di Giulia Stabile?

Dopo la conduzione di Belen Rodriguez, nella passata edizione a prendere il posto della showgirl argentina era stata Giulia Stabile, ex di Amici. Un cambio di testimone che nella prossima edizione potrebbe verificarsi nuovamente, questa volta con Giulia De Lellis pronta a sostituire la ballerina.

Dopo due anni nella trasmissione del sabato sera di Canale 5, dunque, Giulia Stabile potrebbe lasciare la co-conduzione dedicandosi esclusivamente al mondo della danza. Al suo posto potrebbe esserci proprio la De Lellis, che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip nostrano dopo la fine della sua relazione con Carlo Beretta e la sua nuova frequentazione con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo.

Giulia De Lellis non è nuova nel ruolo della conduttrice, dopo le sue passate esperienze televisive. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne che l’ha resa nota in ambito televisivo e dopo la partecipazione nel cast del Grande Fratello Vip, Giulia ha consolidato la sua attività sui social arrivando a conquistare oltre 5 milioni di follower su Instagram.

Nel 2021 si è calata per la prima volta nei panni di conduttrice con Love Island e poi per Call of beauty. Successivamente, il debutto al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Adesso per la nota influencer potrebbero aprirsi le porte di Tu si que vales.