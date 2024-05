Fedez, salta l’ospitata da Cattelan: la decisione della produzione, cosa è successo

Il momento delicato per Fedez continua. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, attualmente il rapper è finito inevitabilmente nell’occhio del ciclone per il caso Iovino, per il quale risulta essere la sola persona indagata. A pochi giorni dall’esordio del nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, il padrone di casa dovrà rinunciare alla presenza del suo primo ospite di punta: Fedez.

Fedez, stop all’ospitata da Cattelan

Secondo l’indiscrezione giunta da DavideMaggio.it in queste ore, Fedez non sarà tra gli ospiti attesi della puntata di debutto della trasmissione di Cattelan. La messa in onda è in programma per lunedì 20 maggio nella prima serata di Rai2, ma senza Fedez.

Nel corso di Da vicino nessuno è normale, Alessandro Cattelan tenterà in maniera ironica – nel suo perfetto stile – di trovare le risposte alle domande che ci poniamo ogni giorno, servendosi dell’aiuto del pubblico e degli ospiti che si alterneranno. L’attesa presenza di Fedez, tuttavia, è destinata adesso a sfumare. Ecco cosa si legge sul blog televisivo:

A stoppare l’ospitata sarebbe stata la produzione che avrebbe fatto un passo indietro probabilmente in considerazione del momento delicato del rapper.

Già lo scorso autunno era saltata l’ospitata di Fedez a Belve dopo i fatti di Sanremo 2023, ma poi la Fagnani aveva recuperato la scorsa primavera, con una intervista che aveva fatto abbastanza discutere per le sue parole su Chiara ferragni e sul caso Pandoro.