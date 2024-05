Perchè Joe Bastianich ha lasciato l’Isola dei Famosi 2024? La reazione degli spettatori

Joe Bastianich, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, ha deciso di ritirarsi dal reality condotto da Vladimir Luxuria. E’ accaduto nella puntata di lunedì 13 maggio, durante la quale il noto chef e personaggio televisivo ha preso questa decisione. I motivi avrebbero a che fare con il suo stato di salute, come spiegato anche nel comunicato ufficiale pubblicato sui social del programma.

Joe Bastianich ha lasciato l’Isola dei Famosi 2024: il motivo

Finisce così l’avventura di Joe Bastianich all’Isola dei Famosi 2024 a causa di problemi di salute, dopo che si era allontanato per alcuni accertamenti medici. L’annuncio è arrivato in diretta nel corso della puntata in diretta di ieri sera. Con l’uscita di Bastianich si allunga la lista dei naufraghi che per diversi motivi hanno abbandonato il programma.

Ad aprire la parentesi dedicata a Joe Bastianich, assente nel corso della puntata, è stata proprio la padrona di casa Vladimir Luxuria:

Lo abbiamo visto assente dall’inizio, non sono stati giorni facili per lui. Vogliamo capire come sta e darne conto a voi e ai suoi affetti più cari.

Dopo il suo ingresso, è stato poi direttamente il naufrago a spiegare la decisione di lasciare l’Isola:

È una situazione un po’ difficile per me. Quando faccio delle cose, vado fino in fondo nella mia vita. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è stato molto pesante per me a livello personale, non poter arrivare al dunque di questa avventura e dover lasciare i naufraghi. La salute prima di ogni altra cosa, spesso ci mostriamo come dei supereroi invece ognuno di noi ha le sue debolezze.

Bastianich si è poi rivolto al resto dei naufraghi:

In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, quelle che ho condiviso con voi e adesso non arrivare alla fine mi rende triste. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, sono la capacità e la grinta di continuare che contano di più.

Joe Bastianich è costretto a lasciare l’#Isola per motivi medici! 💔 pic.twitter.com/7oU8YOXqOF — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Molti telespettatori, chiaramente, dopo la decisione di Bastianich sono rimasti fortemente rammaricati dalla sua uscita al punto da non trovare più un senso per continuare a guardare il reality di Canale 5.