Francesco Benigno, svelato cosa è successo davvero all’Isola: “minaccia fisica”, mostrato il video

Non si placa la polemica attorno alla squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi. Nella sesta puntata di ieri all’insegna del reality, è stato finalmente mostrato il famigerato video che svela quello che sarebbe davvero successo sulle spiagge dell’Honduras e che avrebbe portato la produzione a decidere la sua squalifica.

Francesco Benigno, cosa è successo davvero all’Isola: il video

Se inizialmente era stato annunciato come un ritiro, in seguito l’addio di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi è stata poi ufficializzata come una squalifica, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Questo ha scatenato la reazione dell’attore, che sui social si è scagliato contro la produzione, la conduttrice e l’inviata Elenoire Casalegno, minacciando querele.

Dopo l’intervento nel precedente appuntamento, ieri sera Vladimir Luxuria è intervenuta per fare chiarezza definitiva e mostrare il famoso video replicando alle accuse di Benigno in diretta tv.

L’attore aveva sempre negato di aver usato atteggiamenti violenti verso altri naufraghi, ma a smentirlo adesso ci sono le immagini di Francesco Benigno mentre minaccia verbalmente arrivando quasi alle mani con Artur. Si tratta di una discussione particolarmente accesa durante la quale l’attore ha quasi messo le mani al collo ad naufrago. Successivamente lo ha anche minacciato con un bastone.

Ad intervenire è stata la padrona di casa:

Nulla, nessuna provocazione o litigio può giustificare che si arrivi a un tale livello di violenza verbale e di minaccia fisica come quella di avvicinare le mani al collo del proprio interlocutore o di impugnare un bastone. Per questo avevamo deciso di non mostrare queste immagini che non rappresentano il nostro programma.

Poi, rispondendo direttamente all’ex naufrago ha aggiunto: