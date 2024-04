Francesco Benigno, nuovi retroscena sull’Isola: la firma del contratto, le clausole e la rabbia di un autore

Francesco Benigno, dopo aver concluso la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi e fatto ritorno in Italia ha avuto modo di lanciare diverse accuse alla produzione del programma. Nonostante la replica in diretta della padrona di casa, Vladimir Luxuria, l’ex naufrago pare abbia ancora molte cose da dire.

Francesco Benigno interviene ancora sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi

Durante una diretta Facebook, Francesco Benigno è tornato a parlare di quanto accaduto all’Isola dei Famosi, dal suo ingresso nel cast alle difficoltà che ha poi incontrato nel corso della sua esperienza all’Isola. L’attore ha spiegato che poco prima della nascita del suo terzo figlio avrebbe ricevuto la proposta per partecipare ad un altro programma, ma mai al mondo avrebbe voluto perdere il momento del parto. Poi l’arrivo della proposta per l’Isola dei Famosi:

Quando è arrivato il messaggino il 21 novembre 2023 della responsabile casting, di Banijai, erano presenti mia moglie, mia suocera. La chiamo, mi dice che erano un paio di anni che pensavano di avermi all’Isola ed il momento era maturo. Ovviamente ho comunicato che non sono un grande nuotatore e che probabilmente non avrei potuto fare il salto dall’elicottero, e non avrei accettato vaccinazioni facoltative, solo quelle obbligatorie. Se loro mi venivano incontro se ne poteva parlare.

L’attore ha continuato il suo racconto svelando che nel giro dei giorni seguenti avrebbero confermato le sue condizioni:

Il giorno 20 l’editore ha annunciato l’Isola ed il giorno 21 sono stato il primo ad essere contattato. E’ stata una lunga trattativa, ho chiesto se erano sicuri di prender me, in quanto in questi 15 anni qualcuno mi aveva giurato che non mi avrebbe più fatto lavorare. Tutto sapevano di me, le domande al casting, quando gli dicevo che sono il tipo che non arriva a litigare facilmente, sono rimasti delusi, magari vedevano un uomo rissoso […] Io ed il mio agente siamo stati presi in giro per 2 mesi, prima dall’editore che doveva decidere se potevo far parte dell’isola, provini, incontri a Milano, poi arriva l’ok: Benigno nel cast.

Parlando della trattativa economica, Benigno sostiene che alcuni punti non sarebbero stati rispettati. Racconta inoltre come si sarebbe svolta la preparazione pre partenza, tra telefonate da parte di un “produttore arrogante”, foto con il cast per Tv, Sorrisi e Canzoni, visita medica dalla quale risulta idoneo. Poi arriva il momento della registrazione della clip durante la quale viene chiesto con una certa insistenza del rapporto con il padre:

In una clip di presentazione mi fai domande su mio padre, e’ morto da 10 anni non l’ho visto da 30 anni. Questo autore si innervosisce e ho i testimoni, comincia a strillarmi: tu devi dire tu devi fare. Tutti i presenti del teatro hanno assistito a questa scena bruttina. Lui ha preso il telefono a chiamare Milano, il tipo della produzione, come per dire adesso ti faccio la guerra perché non mi hai risposto.

Quel giorno, tuttavia, avviene la firma del contratto:

Nel contratto avevo scritto che lo stesso giorno che firmavo, con il relativo ok, dovevano farmi un bonifico, non arrivava, passano i giorni, alla fine arriva il primo bonifico, ma era troppo tardi per sistemare tutto, lasciare la famiglia tranquilla.

Benigno ha proseguito nel suo racconto descrivendo dettagliatamente quello che sarebbe avvenuto nei giorni precedenti alla partenza fino al silenzio da parte della produzione ed al comunicato ufficiale con i 13 concorrenti, nella cui lista però mancava proprio lui. Gli comunicano però che sarebbe entrato nella seconda puntata:

Mi dicono tu sei un personaggio forte per gli ascolti, abbiamo pensato di farti entrare alla seconda puntata, non ti faccio entrare con gli sfig*ti, pubblicizzeremo il tuo nome.

La lunga diretta prosegue, con la descrizione da parte dell’attore di una serie di contestazioni e controversie legate al contratto firmato rapidamente e a una serie di difficoltà incontrate durante l’Isola. In particolare, si fa riferimento a minacce da parte del management, presunte manipolazioni riguardanti la presentazione di video compromettenti e maltrattamenti subiti dai partecipanti. Ci sono anche accuse di esclusione ingiusta da parte della produzione, che vengono contestate e discusse dettagliatamente dall’attore che ha voluto stilare un lungo resoconto dettagliato delle difficoltà e delle tensioni vissute durante la partecipazione al programma.