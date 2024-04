Isola dei Famosi, discusso naufrago si ritira dopo l’abbandono momentaneo di Daniele Radini Tedeschi: le sue parole

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi 2024. Dopo l’abbandono momentaneo di Daniele Radini Tedeschi, un altro discusso naufrago si ritira volontariamente. Si tratta di Pietro Fanelli, il poeta, il quale ha salutato nelle passate ore gli altri compagni di avventura preparandosi al suo ritorno in Italia.

Pietro Fanelli si ritira dall’Isola dei Famosi 2024

Il cast dell’Isola dei Famosi continua a perdere elementi. Nella giornata di oggi, attraverso la pagina ufficiale del reality, è stato annunciato il suo ritiro ufficiale. Tra i naufraghi più discussi dell’edizione, Fanelli si è reso protagonista di diversi clamorosi scontri con gli altri compagni di avventura, infrangendo il regolamento e subendo la punizione della produzione.

Il suo abbandono volontario arriva dopo quello di Peppe Di Napoli, che ha fatto ritorno in Italia, oltre che del discusso Francesco Benigno, che una volta rientrato ha lanciato diverse accuse al programma. Daniele Radini Tedeschi, invece, al momento risulta essere ancora in gioco.

In merito al televoto, questo è stato annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi che erano finiti in nomination nella puntata di lunedì scorso: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. Previsto, quindi, il rimborso per i telespettatori che avevano espresso il proprio voto nel precedente televoto, mentre il nuovo sarà chiuso nella prossima puntata di lunedì 29 aprile.

Ecco a seguire il video in cui Pietro Fanelli annuncia agli altri naufraghi il suo abbandono: