Isola dei Famosi 2024: eliminato e naufraghi divisi in due gruppi, la puntata del 6 maggio

Finalmente è tempo di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in onda nella prima serata di oggi, lunedì 6 maggio 2024. Alla conduzione del programma ci sarà Vladimir Luxuria, accompagnata in studio dagli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Cosa accadrà nel settimo appuntamento?

Isola dei Famosi, le anticipazioni di oggi 6 maggio

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi dell’Isola dei Famosi, i naufraghi apprenderanno una interessante novità legata alla loro vita in Honduras. Saranno infatti chiamati a dividersi in due gruppi ed a vivere separatamente in due accampamenti, l’uno contro l’altro.

Spazio poi alle varie prove della serata, tra cui la gara di ballo: Alvina ed il suo maestro, Samuel Peron, potrebbero conquistare una ricompensa per tutto il gruppo grazie ad una gara di bachata.

Non mancheranno le sorprese. Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

Ovviamente non mancherà il nuovo eliminato: chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma dovrà tornare in Italia? Lo deciderà il pubblico da casa tramite App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Successivamente si apriranno le nuove nomination.