All’Isola dei Famosi non tutti i naufraghi intendono seguire le regole. Tra questi spunta anche Pietro Fanelli, il quale dopo aver violato il regolamento ha dovuto fare i conti con la punizione della produzione, che però ha riguardato tutto il gruppo. La sua reazione? “Non è una tragedia”. Ma ecco cosa è successo.

In questi ultimi giorni, Pietro Fanelli è stato chiamato a svolgere una missione su Playa Segreta dove dovrà vivere da solo lontano dai suoi compagni, provvedendo così alla sua sopravvivenza.

Al termine della sua missione di tre giorni, ovviamente è prevista una ricompensa per i suoi sforzi e che coinvolgerà l’intero gruppo: 1 kg di pasta, una rete da pesca e due pomodori. Proprio nell’ultimo daytime, però, abbiamo assistito ad un colpo di scena, poiché Fanelli ha infranto il regolamento a scapito degli altri naufraghi.

Al concorrente la produzione aveva fornito alcune pergamene che avrebbe dovuto usare per scrivere. Tuttavia, uno dei fogli destinati alla scrittura, Pietro lo ha adoperato per accendere il fuoco, venendo così meno al regolamento. Da qui l’attesa punizione: i due pomodori previsti nella ricompensa, saranno sottratti al gruppo.

La reazione di Fanelli non si è fatta attendere, ed ha contribuito a sottolineare ancora una volta il suo carattere:

Due pomodori in meno non fanno una tragedia. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota per utilizzarlo e anche per cucinare, dato che non mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta. Uno l’ho utilizzato per dare l’ultima speranza al fuoco che si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ho la forza adesso per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare non sarei riuscito a scrivere.