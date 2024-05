Melaverde, puntata oggi 5 maggio 2024: tra la Valle del Chiese e Val Sabbia, info streaming

La trasmissione Melaverde ci sorprende anche oggi, domenica 5 maggio 2024, con una nuova puntata della stagione, condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci porteranno i due padroni di casa? Il nuovo viaggio prenderà il via poco prima di mezzogiorno, come sempre su Canale 5.

Melaverde, la puntata di oggi 5 maggio 2024

Immaginate una valle prealpina, che dal punto di vista fisico è un’unica valle, che però si allunga su due Regioni; c’è una parte trentina, che prende il nome di Valle del Chiese, una lombarda, che diventa la Val Sabbia. Terra di agricoltura di montagna, di piccoli allevamenti, di storie umane e professionali.

Alcune di queste storie Melaverde ve le vuole raccontare in questa nuova puntata di oggi 5 maggio. Mariagrazia faceva l’optometrista. Oggi alleva capre. Alessandro invece alleva vacche pluripremiate a livello nazionale per morfologia e alte performance. Beniamino è un appassionato fornaio e pasticcere. Ciro invece gestisce il caseificio locale, fondamentale punto di riferimento per tanti piccoli allevatori locali. E poi inizieremo un adrenalinico viaggio dalla Rocca d’Anfo, per scendere nelle profondità del lago d’Idro, per andare poi alla scoperta del Parco delle Fucine di Casto in un modo davvero inaspettato.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 5 maggio 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde