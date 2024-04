Melaverde, puntata oggi 28 aprile 2024: Belluno e Appennino Bolognese, info streaming

La trasmissione Melaverde torna con una nuova puntata stagionale oggi, domenica 28 aprile, come sempre su Canale 5. Basterà sintonizzarvi poco prima di mezzogiorno in compagnia di Vincenzo Venuto ed Hellen Hidding. Ecco di seguito le anticipazioni dell’appuntamento odierno.

Melaverde, la puntata di oggi 28 aprile 2024

La storia ci insegna che quando si uniscono le forze con un obiettivo comune si possono fare grandi cose. Questo fine settimana Melaverde sarà, in provincia di Belluno, su di un territorio dove l’allevamento e le produzioni lattiero casearie si sono sviluppate fin dall’alba dei tempi. In questa terra, ai piedi delle Dolomiti, 32 famiglie contadine hanno capito, prima di altri, che lavorare il latte tutti insieme significava assicurare il proprio futuro.

Quei 32 soci, 70 anni fa, hanno inoltre intuito che il futuro, quello concreto, stava dietro a una filiera produttiva basata sull’attenzione alla qualità e alla ricerca. Nasceva così, nel 1954, una realtà produttiva esemplare che ha segnato il territorio della provincia di Belluno mantenendo viva la tradizione agricola per decine di famiglie contadine della zona. Scopriremo come 70 anni di esperienza hanno portato quelle che un tempo erano piccole produzioni tradizionali di casa a diventare grandi eccellenze made in Italy nel mondo.

I servizi di oggi

Dal cielo alla terra. E poi giù nel profondo. E poi, di nuovo in alto, fino alle sorgenti. Da qui, un lungo viaggio attraverso fiumi e torrenti, e poi i laghi, fino al mare. E poi di nuovo, verso il cielo, in un ciclo senza fine. L’acqua, l’elemento da cui tutto è partito, la madre di tutti gli ecosistemi, la base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l’essere umano. Le grandi faggete ed i castagneti secolari, i boschi di querce e conifere, le ricche praterie, le gole e le radure, gli animali selvatici, le attività umane. Tutto è legato alla ricchezza d’acqua di questo territorio.

Siamo sull’Appennino Bolognese nel Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, un’area naturale protetta di quasi 4000 ettari al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. L’acqua e l’aria sono le prime risorse da difendere per salvaguardare il Pianeta. Dove c’è acqua c’è vita. Ed è proprio nell’acqua o nelle zone vicine all’acqua che si concentra la maggior parte degli esseri viventi. Tra questi ce ne sono anche di piccoli o molto piccoli, ma nonostante le loro dimensioni, sono considerati animali chiave per l’equilibrio di un ecosistema. Con Melaverde andremo alla scoperta di questo Parco ricco di moltissime curiosità inaspettate.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 28 aprile 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde