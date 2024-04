Melaverde, puntata oggi 21 aprile 2024: nel Collio e in Trentino, info streaming

Questa domenica, 21 aprile, andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Melaverde. L’appuntamento è fissato alle ore 11.50 circa su Canale 5, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quali saranno le nuove tappe che raggiungeranno i due padroni di casa? Scopriamolo subito con le anticipazioni di Melaverde di oggi.

Melaverde, la puntata di oggi 21 aprile 2024

Il fascino delle terre di confine. Da sempre luoghi di passaggio, di scambio, di incontro tra uomini e culture. Spesso, purtroppo, anche luoghi dove si è combattuto, comunque, terre dove genti diverse hanno imparato le une dalle altre, hanno mischiato le proprie vite, rimanendo spesso diverse, ma altrettanto spesso diventando simili, a volte confondendosi in una sola anima di una storia comune.

Il Collio è, senza dubbio, una di quelle terre. Parliamo di un’area geografica collinare divisa tra il Friuli-Venezia-Giulia e la Slovenia, che degrada dolcemente verso sud fino alla pianura friulana. Conosceremo una famiglia, che grazie alla vulcanica personalità del papà Beppino, porta avanti un allevamento biologico di vacche Pezzate Rosse Italiane, discendenti dall’antica Razza Pezzata Rossa Friulana e produce formaggi bio grazie anche alle donne di casa, mamma Patrizia, la figlia Laura e il genero Fabio.

Poi entreremo in un luogo molto suggestivo, la più grande acetaia del mondo, dove una famiglia oggi alla terza generazione, produce un antico condimento balsamico che furono probabilmente gli antichi Romani ad iniziare a produrre molti secoli fa da queste parti. E ancora, Adelia, cioccolatiere per passione, aprirà le porte del suo laboratorio artigianale per farci ingolosire con i suoi cioccolatini e le praline ripiene di tante cose molto particolari.

I servizi di oggi

Che il mondo agricolo sia di fronte ad un momento di conversione è ormai un dato certo. Oggi le nuove generazioni di agricoltori e di allevatori introducono sempre più nuove idee e tecniche innovative che guardano all’ambiente e al futuro. Ma queste nuove generazioni da dove prendono il sapere per convertire le proprie aziende? Dalle scuole di agraria, dalle università di agronomia e veterinaria e grazie a particolari progetti, studiati per capire le nuove esigenze e mettere in pratica nuove idee che portano ad una gestione ecologica.

Questa domenica Melaverde raggiungerà la zona occidentale del Trentino, più precisamente il territorio intorno al comune di Comano dove da qualche anno vive il progetto “Inversion”, un’iniziativa che ha messo a disposizione i migliori esperti di settore per accompagnare i giovani allevatori verso una vera conversione ecologica della zootecnia di montagna.

Conosceremo la storia di Moira che decide di mollare tutto per creare un’azienda che produce latte d’asina mettendo in atto antiche tecniche di pascolo turnario e attenzioni uniche dedicate ad asine e puledri. Incontreremo poi Barbara e Leonardo che nel loro piccolo maso allevano antiche razze di vacche autoctone con metodi naturali rivolti al benessere animale. Parleremo poi con Oscar che, dalla volontà di convertire le stalle ereditata da suo padre e suo zio, sta creando un’azienda che guarda al futuro della montagna, recuperando pascoli perduti e lavorazioni dedicate alla qualità.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 21 aprile 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde