Melaverde, puntata oggi 14 aprile 2024: Val Trompia e Maccarese, info streaming

La nuova stagione di Melaverde è pronta a regalarci una puntata ricca di luoghi, emozioni e storie in questa domenica, 14 aprile 2024. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto arriveranno, puntuali, poco prima di mezzogiorno con un appuntamento imperdibile, in onda su Canale 5. Scopriamo di seguito cosa ci attende nella puntata odierna di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 14 aprile 2024

Quelle che Melaverde vi racconta in questa puntata, sono alcune storie di donne e uomini della Val Trompia, valle conosciuta un tempo anche come la valle del ferro per la presenza di miniere che fornivano la materia prima ai molti alti forni fusori che un tempo funzionavano in valle.

Conosceremo Elena, architetto paesaggista, che dopo una vita passata a viaggiare per lavoro intorno al mondo, è tornata nella sua valle per costruire giocattoli di legno. E poi, una coppia che alleva alpaca, Elisa che dopo una serie di studi universitari ha deciso di tornare nell’azienda di famiglia ad allevare capre, Miriam che ha recuperato un antico dolce locale e lo produce insieme a tante altre cose golose nel piccolo forno che pota avanti insieme al marito e la figlia. Poi ci sarà Luca che racconterà il territorio visto con gli occhi di un grande amante della bici che ha partecipato alle gare più impegnative sulle due ruote a livello mondiale. Entreremo poi all’interno di un suggestivo bunker della Prima Guerra Mondiale e saliremo fino ad oltre 2000 metri.

I servizi di oggi

Lo straordinario spettacolo della natura. La geniale idea di inventare i fiori. Belli, profumati, pieni di nettare. Una attrazione irresistibile per gli insetti che, passando da un all’altro, li impollinano garantendo così i frutti ed i semi, e soprattutto la prosecuzione della specie. Da questo punto di vista le piante sono state più furbe degli animali. Hanno sfruttato il loro stato di immobilità per trovare un modo molto meno faticoso per riprodursi. Loro aspettano. Il resto lo fanno gli insetti e gli animali che trasportano i loro semi altrove. E un ambiente davvero straordinariamente ricco di fiori è il mandorleto più grande d’Italia.

Si trova a Maccarese sul litorale romano. 160 ettari completamente ricoperti da 320.000 piante di mandorlo. Melaverde vi porta questa mattina alla scoperta della Maccarese spa, un’azienda molto grande, parliamo di 3200 ettari, che raccoglie al suo interno realtà agricole, allevamento bovino, ma anche oasi naturali protette di grande bellezza e importanza dal punto di vista ambientale. Un luogo inaspettato sia dal punto di vista agricolo che naturalistico a pochi chilometri da Roma.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 14 aprile 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde