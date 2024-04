Melaverde, puntata oggi 7 aprile 2024: in Trentino e a Treviso, info streaming

Da questa domenica, 7 aprile 2024, prenderà il via la 26esima edizione di Melaverde, la longeva trasmissione in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci faranno scoprire nuove storie, luoghi d’Italia, alla scoperta di prodotti e mestieri che rischiano di essere dimenticati. Ecco dove saranno in questa prima puntata della nuova stagione di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 7 aprile 2024

In questa puntata Melaverde ci racconta la storia di una farina molto particolare che nasce da un frumento di montagna che si coltiva su terreni marginali dell’Alta Valsugana, in particolare sull’Altopiano di Pinè, in Trentino: la farina Pinetana o Pinaitra come viene chiamata nel dialetto locale.

La storia partirà da un mulino di origine medioevale rimesso in funzione da due fratelli per molire questa farina locale. Ma c’è un progetto più ampio intorno a questo prodotto che vede cerealicoltori, panificatori, chef, pasticceri, pastai e anche un birrificio artigianale locale. Una puntata golosa ricca di sapori e storie tutte da raccontare.

I servizi di oggi

Questa domenica Melaverde raggiungerà le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, non per parlare delle bollicine più consumate al mondo, ma per conoscere una terra che racchiude un prezioso mosaico rurale che nel 2019 è diventato patrimonio dell’Umanità.

Territori come questo sono giunti fino a noi grazie a chi è rimasto come custode per generazioni e a chi è tornato per dare nuova vita alla sua terra d’origine. È il caso di Marzio che, dopo una brillante carriera come ciclista agonista, ha pensato di tornare nella sua terra per recuperare una vecchia azienda agricola in disuso trasformandone i terreni quasi abbandonati in vigne e attività agricole virtuose, grazie all’aiuto dei suoi 19 asini.

Scopriremo poi l’Alpago, un’antica regione dove un progetto di recupero ha fatto rinascere la pecora Alpagota, ovino quasi scomparso che oggi rivive in allevamenti come quello di Illari e Franco. Il viaggio di puntata ci porterà poi nel Filatoio della famiglia Paoletti di Follina che oggi ritira tutta la lana di queste greggi preziose per trasformarla in filati e tessuto che raggiungono tutto il mondo come made in Italy d’eccellenza.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 7 aprile 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde