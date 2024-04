Ospiti Verissimo, puntata sabato 27 aprile: eliminate Serale Amici 23 ed ex naufrago tra i protagonisti

Torna un nuovo fine settimana in compagnia del rotocalco Verissimo, condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. L’appuntamento è fissato alle ore 16:30, con una carrellata di ospiti interessanti pronti a raccontarsi a partire da oggi, sabato 27 aprile. Scopriamo subito chi saranno i protagonisti della nuova puntata odierna.

Ospiti Verissimo, puntata sabato 27 aprile 2024

Verissimo avrà oggi tra gli ospiti gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, coinvolti nella seconda stagione della serie “Viola come il mare”, già disponibile su Mediaset Infinity e in programmazione su Canale 5 dal 3 maggio.

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, parlerà per la prima volta in televisione del serio attacco omofobo subito di recente.

Spazio poi al Serale di Amici 23: continua a Verissimo il viaggio delle ultime concorrenti eliminate, ovvero la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. E dal successo ottenuto con i suoi monologhi, recentemente, proprio nel talent di Maria De Filippi, Barbara Foria sarà in studio per la prima volta, con il suo umorismo.

Intervista ritratto per l’attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, che a luglio sposerà l’attaccante della Roma Paulo Dybala.

E infine, la storia di vita di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha lasciato L’Isola dei Famosi.