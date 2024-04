L’Isola dei Famosi oggi non va in onda: perché? Ecco quando tornano Vladimir Luxuria ed i suoi naufraghi

L’Isola dei Famosi, oggi 25 aprile non va in onda: cosa vedremo al suo posto nella prima serata di Canale 5

Oggi 25 aprile, il reality Isola dei Famosi 2024 non andrà in onda. Salta il secondo appuntamento settimanale del giovedì in compagnia di Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti. Il motivo della mancata messa in onda è legato al giorno festivo: quando tornerà l’Isola ed i suoi naufraghi?

Perché l’Isola dei Famosi oggi 25 aprile non va in onda?

Gli appassionati dell’Isola dei Famosi, almeno per questa sera dovranno fare a meno della consueta diretta con il reality ambientato in Honduras. In occasione del giorno festivo, infatti, l’Isola si prende una pausa, ma Vladimir Luxuria tornerà puntuale lunedì 29 aprile, come sempre nella prima serata di Canale 5.

Solo nel primo appuntamento della prossima settimana, dunque, il pubblico da casa potrà scoprire chi sarà il naufrago eliminato tra i sei in nomination: Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli. A tal proposito potrete continuare a votare su Blogtivvu.com



Mentre in Italia si celebra la Festa della Liberazione, in questo 25 aprile, Mediaset ha preso la decisione di fermare per oggi la messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Ma cosa andrà in onda nella prima serata di Canale 5?

Al posto del reality condotto da Vladimir Luxuria saranno trasmessi tre nuovi episodi della serie turca, Terra Amara.