Ospiti Domenica In: Negramaro e BigMama da Mara Venier, tutti i protagonisti della puntata

Domenica In, il popolare programma televisivo in onda su Rai1 e Rai Italia, promette una nuova puntata ricca di ospiti e sorprese. Questo appuntamento, il trentaduesimo della stagione, sarà trasmesso in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, domenica 21 aprile alle 14, condotto come sempre da Mara Venier.

Domenica In, gli ospiti di oggi 21 aprile 2024

La padrona di casa di Domenica In dedicherà una sezione significativa del programma alla memoria di Walter Chiari, in occasione del centenario della sua nascita. Tra gli ospiti in studio ci saranno Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e autore del libro “100% Walter”, Michele Sancisi, co-autore del libro, Candida Morvillo, Enrica Bonaccorti e Patrizia Caselli.

La musica avrà un ruolo di primo piano nella puntata di oggi, con ospiti i Negramaro che presenteranno il loro nuovo singolo “Luna piena”, appena uscito, e la canzone “Ricominciamo tutto”, che ha riscosso grande successo al Festival di Sanremo 2024.

La rapper di talento BigMama racconterà come la sua vita è cambiata negli ultimi mesi, dal trionfo a Sanremo con la canzone “La rabbia non ti basta” al discorso all’Onu contro il bullismo e il body shaming. Inoltre, si esibirà con il suo ultimo singolo “Cento occhi”.

La scrittrice Barbara Alberti sarà presente per discutere del suo ultimo libro “Tremate tremate”. Infine, l’attrice Vittoria Puccini parlerà del suo nuovo film “Confidenza”, diretto da Daniele Luchetti, che sarà nelle sale cinematografiche dal 24 aprile.