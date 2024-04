Ospiti Domenica In: Matteo Paolillo e LDA, Chiara Francini e i Pooh da Mara Venier, tutti i nomi

La puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier e trasmessa questa domenica 7 aprile, dalle 14:00 su Rai1 sarà ricca di ospiti imperdibili. Sono numerosi i protagonisti del nuovo appuntamento che andrà in onda in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Scopriamo di seguito le anticipazioni della puntata di oggi di Domenica In ed i temi affrontati dalla padrona di casa.

Domenica In, gli ospiti di oggi 7 aprile 2024

La puntata odierna di Domenica In vedrà tra gli ospiti i Pooh, ai quali sarà dedicato un ampio segmento. Oltre a discutere dei loro futuri progetti artistici, si esibiranno con hit come “Uomini soli” e “Pensiero”.

Francesco Paolantoni, attore e comico, sarà al centro di un’intervista che toccherà sia la sua carriera che la sua vita privata. Presenterà anche la nuova serie comica “Il Santone 2”, disponibile su RaiPlay da venerdì 19 aprile. Tra gli ospiti anche Chiara Francini, attrice e presentatrice, la quale introdurrà il suo nuovo spettacolo “Forte e Chiara”, in onda su Rai1 in tre puntate a partire da mercoledì 10 aprile, con la regia di Duccio Forzano.

Edoardo Leo parlerà della nuova e attesa serie tv Il Clandestino, che sarà trasmessa su Rai1 per sei puntate a partire da lunedì 8 aprile. Serena Bortone, giornalista e presentatrice, discuterà della sua vita e del suo lavoro, oltre a presentare il suo nuovo romanzo “A te così vicino”.

Infine, ci sarà un momento dedicato alla musica, con Matteo Paolillo che si esibirà insieme a LDA con il nuovo singolo “Nun è cos”.