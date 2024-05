X Factor su Nove con Amadeus? L’indiscrezione sorprendente, tutti i dettagli

La rinascita professionale di Amadeus dopo l’addio alla Rai, riparte dal canale Nove dove, pare, ci siano tutti i buoni propositi per una ripartenza in grande stile. I progetti per l’ex conduttore del Festival di Sanremo non si fermano, ed ora pare che il prossimo – ambizioso – traguardo possa essere il talent musicale X Factor.

Amadeus condurrà X Factor?

L’indiscrezione arriva direttamente da Bubinoblog, il noto portale dedicato alla televisione, che rivela che sarà proprio Amadeus il protagonista di X Factor, che dalla stagione 2025/26 sarà trasmesso sul canale di Discovery, con Sky che lo manterrà solo per un’altra stagione prima del trasferimento, dopo un rapporto che durava dal 2011:

Per la presentazione dell’ultima edizione Sky, la produzione aveva pensato di richiamare Alessandro Cattelan ma lui rimane in Rai. In giuria è dato per certo Achille Lauro, trattative con Lazza. Nel frattempo, Nove ha colto l’occasione per acquisire i diritti del talent che, salvo sorprese, sarà diretto e presentato da Amadeus. L’attenzione è rivolta ai nuovi impegni su Nove tra i Soliti Ignoti nell’access prime time e un rinnovato X Factor in prima serata.

Le indiscrezioni di Bubinoblog andrebbero così a confermare quanto già scritto da Dagospia, che in merito aveva svelato:

Tra un anno scade il contratto di Sky con X-Factor. Gli americani di Discovery vorrebbero acquisire i diritti sul format, ormai logoro nella versione attuale, e rilanciare con un progetto musicale di grande impatto guidato da Amadeus.