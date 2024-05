Chi è Benjamin Alfonso, fidanzato di Linda Morselli: come si sono conosciuti

Benjamin Alfonso, attore e scrittore argentino è il fidanzato di Linda Morselli, modella italiana e nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. Sono una coppia dal 2021. Entrambi sono noti per la loro riservatezza, dal momento che hanno deciso sempre di mantenere un basso profilo riguardo alla loro relazione.

Chi è Benjamin Alfonso?

Benjamin Alfonso è un attore e scrittore argentino. Ha fatto il suo debutto come attore nel 2012, partecipando a soap opera come “Dulce amor” e “Graduados”, entrambe trasmesse da Telefe, e “Sos mi hombre”, trasmessa da El trece. Nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo, la sua riservatezza è predominante, e non sono reperibili molte curiosità o aneddoti su di lui.

Linda Morselli è una modella italiana che per anni è stata associata al nome di un beniamino dello sport italiano, Valentino Rossi. Dopo la fine della sua relazione con Rossi, ha avuto una breve storia con un altro volto noto dei motori, Fernando Alonso. Oggi, sembra aver trovato nuovamente la felicità in amore grazie al compagno Benjamin Alfonso.

I primi rumor sulla relazione tra Linda Morselli e Benjamin Alfonso hanno iniziato a circolare nel 2021, pochi mesi dopo la rottura di Linda con Fernando Alonso. Nonostante lo scetticismo e le teorie di gossip, alla fine sono arrivate conferme importanti proprio tramite i social, e oggi sembrano essere più affiatati che mai.

Nel 2022, nel corso di una intervista RervistaGente.com, l’attore ha svelato come si sono conosciuti:

È strano parlare di un primo appuntamento perché lei è un'amica. Non è stato un appuntamento formale, ma è stato bello. Lei è spettacolare. Cosa le offro? La verità.