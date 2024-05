Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 in anticipo? Giallo sul motivo, chi potrebbe sostituirla

Dalla prossima stagione, la trasmissione Pomeriggio 5, finora condotta da Myrta Merlino, sarà destinata ad un importante cambiamento. Le indiscrezioni sul programma pomeridiano di Canale 5, in passato e per anni ‘casa’ di Barbara d’Urso, si arricchiscono ora di nuovi dettagli clamorosi.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 in anticipo?

Secondo quanto rivelato nella passate ore in una flash da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, c’è la possibilità che Myrta Merlino, padrona di casa di Pomeriggio 5, possa lasciare la conduzione del programma con due settimane di anticipo rispetto alla conclusione ufficiale della stagione.

Nonostante questo, però, potrebbe non trattarsi di un vero e proprio addio, come invece ipotizzato nei giorni scorsi. Secondo Candela, dunque, la Merlino potrebbe lasciare la conduzione il prossimo 31 maggio, due settimane prima della pausa estiva.

A questo punto, a prendere il suo posto potrebbe essere Giuseppe Brindisi, il giornalista che già in passato ha sostituito Myrta Merlino durante i suoi giorni di assenza per motivi personali e di salute.

Ma cosa accadrà poi nella prossima stagione? E’ sempre Dagospia ad avanzare delle ipotesi. Da questo punto di vista, il nome candidato a prendere il posto dell’attuale conduttrice sarebbe quello della collega Cesara Buonamici, già in passato impegnata nel ruolo di opinionista del Grande Fratello, oltre che nella conduzione del Tg5.

Tra gli altri nomi papabili ci sarebbe poi quello di Simona Branchetti, conduttrice di Morning News dopo la fine di Mattino Cinque. Ma come dicevamo, non è esclusa la riconfermata conduzione di Myrta Merlino anche per il prossimo autunno.