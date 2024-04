Myrta Merlino assente oggi a Pomeriggio 5: perché? Ecco chi la sostituirà alla conduzione

Oggi, venerdì 5 aprile, assisteremo alla puntata finale della settimana di Pomeriggio 5, ma senza Myrta Merlino: perché? La conduttrice non sarà presente in studio ma la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 andrà regolarmente in onda ed a sostituirla ci penserà il collega e giornalista Giuseppe Brindisi, come già avvenuto in passato.

Myrta Merlino assente oggi a Pomeriggio 5: il motivo

Myrta Merlino, dunque, nella puntata di oggi non sarà presente a Pomeriggio 5. A svelarlo è stata la stessa padrona di casa al termine dell’appuntamento di giovedì, in diretta. La giornalista sarà infatti impegnata all’estero, in vista di un importante progetto. Ecco quali sono state le sue parole:

Oggi vi saluto dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al posto mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore.

La giornalista ha proseguito, aggiungendo ulteriori dettagli in merito alla sua assenza odierna:

Sarò nel Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations. Un forum internazionale che accoglie 4.000 studenti da 149 Paesi del mondo per confrontarsi su temi molto fondamentali dell’agenda mondiale: i diritti civili, cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà e soprattutto il grande tema della pace nel mondo, quella che tutti oggi cerchiamo. Sarà un’occasione per me per confrontarmi con i leader di domani. Ci vediamo lunedì, domani Giuseppe Brindisi.